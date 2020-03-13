Эксперты Банка России предположили, что уровень годовой инфляции в стране вернется с низкого значения последних месяцев к таргету в 4% быстрее, чем ранее ожидалось регулятором.
Такие данные приводятся в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен".
"Инфляция с низких значений последних месяцев вернется к цели Центробанка быстрее, чем прогнозировалось ранее. Но выраженное и длительное замедление мировой экономики, а также воздействие возросшей неопределенности и ужесточения денежно-кредитных условий на изменение внутреннего спроса могут выступить существенными дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе", — уточнили в Банке России.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.