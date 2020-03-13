Банк России уточнил ожидания по инфляции

Эксперты Банка России предположили, что уровень годовой инфляции в стране вернется с низкого значения последних месяцев к таргету в 4% быстрее, чем ранее ожидалось регулятором.

Такие данные приводятся в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен".