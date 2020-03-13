Денежная база в России начала расти

В России объемы денежной базы в узком определении выросли с 28 февраля по 6 марта текущего года на 171,8 млрд рублей и теперь составляют 10 трлн 986 млрд рублей.

Такие данные приводятся в документах Банка России.

Напомним, на неделю раньше денежная база уменьшилась на 45,8 млрд рублей, ранее — выросла на 5,6 млрд рублей, еще раньше — на 135,9 млрд рублей.

Напомним, денежная база в узком смысле включает выпущенную в обращение наличность (с учетом остатков денег в кассах банков) и остатках на счетах обязательных резервов по привлеченным банками средствам в нацвалюте, депонируемых в ЦБ РФ.