Силуанов не согласился с Кудриным по поводу рецессии

Руководитель Минфина России Антон Силуанов не согласился с тревогами по поводу возможной рецессии в экономике России в 2020-м году.

Об этом он сегодня, 13 марта, заявил журналистам.

"Нет, у нас иные оценки", — сказал Силуанов, его слова передает РИА Новости.

А вчера, выступая на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что бюджет страны в текущем году при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в $35 лишится трех трлн рублей, а экономика по итогам года не вырастет.