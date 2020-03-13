Путин: ситуация с участием государства в экономике в целом сбалансирова

Государственное участие в экономике России сбалансировано. Из двух десятков крупнейших компаний государству принадлежит не больше восьми.

Об этом рассказал в интервью Владимир Путин.

"Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация. У нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с государственным участием", — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что компании, доля которых принадлежит государству, являются самыми крупными налогоплательщиками. В их числе, например, "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл".

Ранее Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году ожидается нулевой рост экономики России. Председатель счетной палаты отметил, если доллар останется на уровне 72 рубля и выше, российский бюджет потеряет три триллиона рублей.