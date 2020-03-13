Кудрин предсказал нулевой рост экономике России в 2020 году

Председатель Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин не исключил, что российский бюджет в текущем году при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в $35 лишится трех трлн рублей. При этом экономика не вырастет, полагает он.

Об этом он говорил сегодня, 13 марта, в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

"Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения", — заявил Кудрин.

Согласно прогнозу главы СП, "ниже цены отсечения (в $42 за баррель для пополнения ФНБ России) мы не дополучим примерно 500 миллиардов рублей".