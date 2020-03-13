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Рентабельны ли торгово-развлекательные центры в России?

Экономика

В последнее время чаще стала появляться информация о строительстве того или иного торгово-развлекательного центра в России. Недавно в Москве появился парк развлечений "Остров мечты", уже говорится, что скоро на ВДНХ появится новый тематический парк аттракционов "Парк будущего". О том, насколько оправдано строительство новых ТРК на фоне снижения покупательской способности населения, рассказал экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Катасонов Валентин Юрьевич.

"Мне абсолютно непонятно. Бизнесмены — не такие люди, чтобы зарывать свои деньги. Не знаю, может быть, они налоговые скидки получают. Точно не могу сказать.

Эти проекты не окупаются

У нас уже многие сетевые магазины стали убыточными. Развлекательные центры в основном рассчитаны на детей и молодежь. У детей и молодежи и так много всяких развлечений. Тем более нужно понимать, что детей и молодежи становится все меньше.

Мне кажется, что там все-таки тут есть какая-то тайна. Может быть, это не чисто частные деньги, но и казенные деньги, которые, безусловно, распиливаются. Чем больше проект, тем больше можно получить казенных денег.

Сейчас от "Острова мечты" люди не восторге, а теперь будет ещё "Парк будущего". У нас, безусловно, переизбыток развлекательных центров. Эти развлекательные центры только зомбируют молодежь, способствуют ее деградации. С чисто коммерческой точки зрения я не могу понять, чем выгода вложений в строительство развлекательных центров.

Может быть, это вариант государственно-частного партнерства. Частный капитал вкладывается, а потом будет эксплуатироваться каким-то образом, государство может подстраховывать и покрывать возможные убытки.

Торгово-развлекательных комплексов слишком много

У нас, к сожалению, слишком много такого рода "развлекаловок". С моей точки зрения, они разрушают молодого человека. Но еще раз повторяю, что у нас власти ничего созидательного создать не могут, только такие вот развлекательные центры. 

На Западе частный капитал редко вкладывают в такие проекты, только если это концессионная форма, и государство берет на себя все риски. Возможно, это какая-то форма государственно-частного партнерства", — заключил эксперт.

Темы проекты развлечения инвестирование российская экономика торгово-развлекальные комплексы
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