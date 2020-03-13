Кудрин заявил об угрозе нового мирового кризиса

Глава Счетной палаты РФ не исключил, что Россия и мир стоят на пороге нового кризиса.

Об этом Алексей Кудрин говорил сегодня, 13 марта, в ходе заседания комитета Совфеда по финансовым рынкам.

"Текущий кризис может быть довольно чувствительным", — цитирует РИА "Новости".

При этом, как указал глава СП, в настоящее время ситуация иная, чем было в предыдущий мировой кризис 2008 года, — тогда толчком роста мировой экономики была КНР, а теперь это государство само существенно пострадало от коронавируса.