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Источник Правда.Ру

Кудрин заявил об угрозе нового мирового кризиса

Экономика

Глава Счетной палаты РФ не исключил, что Россия и мир стоят на пороге нового кризиса.

Об этом Алексей Кудрин говорил сегодня, 13 марта, в ходе заседания комитета Совфеда по финансовым рынкам.

"Текущий кризис может быть довольно чувствительным", — цитирует РИА "Новости".

При этом, как указал глава СП, в настоящее время ситуация иная, чем было в предыдущий мировой кризис 2008 года, — тогда толчком роста мировой экономики была КНР, а теперь это государство само существенно пострадало от коронавируса.

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