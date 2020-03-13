Регионам России прогнозируют истощение резервов

Более 70% регионов России в текущем году могут полностью истратить свои ликвидные резервы по причине падения доходов бюджетов и потребности в увеличении расходов на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

Такой вывод сделали эксперты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"Уменьшение ликвидных резервов до нуля в будущем году зафиксируют в 62-х субъектах России. В рамках такого сценария потребности регионов в долговом финансировании бюджетных дефицитов будут составлять около 500 млрд рублей", — цитирует "РБК" НКР.

Кроме этого, эксперты допускают, что фактический размер заимствований может быть значительно выше при сохранении низких цен на нефть до окончания года.