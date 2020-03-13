Деньги РФ защитили от влияния коронавируса

При выпуске всех российских банкнот применяются специальные антисептические вещества, поэтому они имеют защиту от вирусов и микробов, в частности от китайского коронавируса.

Об этом журналистам рассказали представители "Гознака", передают РИА Новости.

В организации пояснили, что поверхность денежных купюр — не идеальная среда для размножения бактерий и микроорганизмов, но для профилактики все же следует мыть руки после обращения с ними.

А ранее появилась информация, что из-за возможности передачи коронавируса через наличные деньги Национальный банк Украины решил не подвергать обработке в течение двух недель наличные деньги, поступающие к ним из банков. Только после окончания "карантина" сотрудники смогут перебирать гривны, а далее вновь выпускать в оборот.