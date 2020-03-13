При выпуске всех российских банкнот применяются специальные антисептические вещества, поэтому они имеют защиту от вирусов и микробов, в частности от китайского коронавируса.
Об этом журналистам рассказали представители "Гознака", передают РИА Новости.
В организации пояснили, что поверхность денежных купюр — не идеальная среда для размножения бактерий и микроорганизмов, но для профилактики все же следует мыть руки после обращения с ними.
А ранее появилась информация, что из-за возможности передачи коронавируса через наличные деньги Национальный банк Украины решил не подвергать обработке в течение двух недель наличные деньги, поступающие к ним из банков. Только после окончания "карантина" сотрудники смогут перебирать гривны, а далее вновь выпускать в оборот.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.