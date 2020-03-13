Кудрин: в России к концу года может увеличиться уровень бедности

Выступая в четверг, 12 марта, в Совфеде, глава Счетной палаты России озвучил очень "неутешительный" прогноз: к концу текущего года в России может вырасти уровень бедности.

По словам Алексея Кудрина, решение задач, поставленных президентом в его ежегодном послании, должно было привести к росту реальных доходов населения и снижению бедности. Но обстоятельства диктуют обратное: резкое падение цен на нефть может привести к тому, что рост нашей экономики приблизится к нулю.

"Мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", — говорит Кудрин (цитата ТАСС).

Пока есть варианты...

Глава Счетной палаты рассказал о двух вероятных сценариях развития событий:

если цена на нефть "зафиксируется" в итоге на уровне чуть выше $40 за баррель; не очень оптимистичный вариант: курс рубля окажется на отметке 72 за доллар, а цена на нефть — $35 за баррель.

Во втором случае экономика РФ "не досчитается" порядка 3 триллионов рублей.