Выступая в четверг, 12 марта, в Совфеде, глава Счетной палаты России озвучил очень "неутешительный" прогноз: к концу текущего года в России может вырасти уровень бедности.
По словам Алексея Кудрина, решение задач, поставленных президентом в его ежегодном послании, должно было привести к росту реальных доходов населения и снижению бедности. Но обстоятельства диктуют обратное: резкое падение цен на нефть может привести к тому, что рост нашей экономики приблизится к нулю.
"Мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", — говорит Кудрин (цитата ТАСС).
Глава Счетной палаты рассказал о двух вероятных сценариях развития событий:
Во втором случае экономика РФ "не досчитается" порядка 3 триллионов рублей.
"Ближайшие два месяца покажут нам, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок", — отметил Кудрин.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.