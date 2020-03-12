Цены на нефть обвалились еще на 6%

Цены на нефть рухнули еще на 6% 12 марта после решения главы США о закрытии на 30 дней въезд в страну для граждан Евросоюза.

Об этом журналистам рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"Это решение не только говорит о растущем давлении коронавируса на мировой бизнес, но и может привести к дополнительному падению спроса на топливо", — сказал он.

Инвесторы оценили риск возникновения мировой рецессии на крайне высоком уровне и продолжили избавляться от рисковых активов. Негативный настрой на рынках существенно усилился после того, как ВОЗ на официальном уровне объявила коронавирус пандемией, пояснил эксперт.