Цены на нефть рухнули еще на 6% 12 марта после решения главы США о закрытии на 30 дней въезд в страну для граждан Евросоюза.
Об этом журналистам рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
"Это решение не только говорит о растущем давлении коронавируса на мировой бизнес, но и может привести к дополнительному падению спроса на топливо", — сказал он.
Инвесторы оценили риск возникновения мировой рецессии на крайне высоком уровне и продолжили избавляться от рисковых активов. Негативный настрой на рынках существенно усилился после того, как ВОЗ на официальном уровне объявила коронавирус пандемией, пояснил эксперт.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.