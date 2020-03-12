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Источник Правда.Ру

Bloomberg: у России есть преимущества при добыче нефти

Экономика

Россия не проиграет нефтяную войну благодаря уникальным преимущества. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты издания подчеркнули, что Россия может остаться единственной страной, которая будет добывать нефть, даже если цена на нее упадет до 15-20 долларов за баррель. Это обеспечит гибкая налоговая система, плавающий курс рубя, низкая стоимость производства и развития инфраструктура. Кроме того, большинство производителей несут расходы в рублях, а доходы получают в долларах.

Ранее в Минэнерго заявили, что цены на нефть вернутся к прежнему уровню в течение полугода. Заместитель руководителя Минэнерго РФ Павел Сорокин уверен, что в 2021-м году цены на сырье продолжат расти, если не произойдут непредвиденные ситуации.

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