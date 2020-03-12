Англия решилась на крайние меры из-за коронавируса

Банк Англии в процессе экстренного заседания понизил базовую ставку с 0,75% до 0,25%. К крайним мерам пришлось прибегнуть из-за ситуации с коронавирусом.

Прямым поводом для такого рода перемен стало резкое падение стоимости рисковых активов и сырьевых товаров, а также рекордное падение уровня доходности гособлигаций.

В целом это вызвало экстремальный уровень неопределенности на финансовом рынке и негативно отразилось на перспективах нацэкономики. Наиболее критичной ситуация оказалась для предприятий малого бизнеса. Представители регулятора признали, что эпидемия коронавируса стала экономическим шоком, который может вылиться и во что-то более масштабное.