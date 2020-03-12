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Фондовый рынок России упал второй раз за неделю

Экономика

Существенное падение ключевых индексов при открытии фондового рынка России случилось второй раз за неделю.

Это вытекает из данных торгов 12 марта, проходящих на фоне объявления пандемии коронавируса и осуществления профилактических мер, принятых американскими властями.

Так, в 10:03 по Москве индекс Мосбиржи демонстрировал падение на 4,6%, до 2378,15 пункта. Этот показатель стал самым невысоким с января прошлого года. Индекс РТС упал на 6,8%, до 1011,98 пункта.

На фоне этого случилось падение курса рубля к американскому доллару и евро. Доллар вырос в цене до 74,1 рубля, евро — до 83,37 рубля. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае будущего года упал на 5,2% и теперь стоит $33,94 за баррель.

курс биржа падение
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