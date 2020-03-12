Существенное падение ключевых индексов при открытии фондового рынка России случилось второй раз за неделю.
Это вытекает из данных торгов 12 марта, проходящих на фоне объявления пандемии коронавируса и осуществления профилактических мер, принятых американскими властями.
Так, в 10:03 по Москве индекс Мосбиржи демонстрировал падение на 4,6%, до 2378,15 пункта. Этот показатель стал самым невысоким с января прошлого года. Индекс РТС упал на 6,8%, до 1011,98 пункта.
На фоне этого случилось падение курса рубля к американскому доллару и евро. Доллар вырос в цене до 74,1 рубля, евро — до 83,37 рубля. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае будущего года упал на 5,2% и теперь стоит $33,94 за баррель.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.