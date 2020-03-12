Кредитная нагрузка по ипотеке в России выросла

Средний показатель долговой нагрузки ипотечников России в прошлом году составил 45,4% против 43,6% в 2018-м.

При этом размер среднемесячного дохода заемщика, оформившего ипотечный кредит в 2019-м, составил 82,1 тыс. рублей (+4,3% к показателям 2018 года), а средневзвешенный срок ипотеки достиг 215,5 месяца (18 лет).

По мнению экспертов, увеличение кредитной нагрузки связано с ростом средней суммы ипотеки и объема иных видов, неипотечных кредитов заемщиков. В среднем житель РФ, взявший ипотеку в минувшем году, уже имел имел ипотечные кредиты в сумме 7,7% от своих доходов (в 2018-м году данный показатель находился на уровне 6,6%), сообщили в Объединенном бюро кредитных историй.