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Компании России захотели сами утилизировать мусор

Экономика

Отечественные компании, которые занимаются производством шин, планируют самостоятельно ликвидировать отходы от своей деятельности.

Соответствующую инициативу выдвинули участники некоммерческой организации "ЭкоШинСоюз".

Авторы попросили главу правительства пересмотреть положения реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Учреждение занимается вопросами регулирования вопросов утилизации производственных отходов.

Сейчас у производителей и импортеров имеется три варианта на выбор. Так, они могут:

  • сами утилизировать товар и упаковку после их использования;
  • заключить партнерство с профильными предприятиями;
  • уплачивать экологический сбор.

При этом оплачивать и утилизировать требуется не все отходы, а только 15% от общего объема.

отходы экономика утилизация
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