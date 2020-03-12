Отечественные компании, которые занимаются производством шин, планируют самостоятельно ликвидировать отходы от своей деятельности.
Соответствующую инициативу выдвинули участники некоммерческой организации "ЭкоШинСоюз".
Авторы попросили главу правительства пересмотреть положения реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Учреждение занимается вопросами регулирования вопросов утилизации производственных отходов.
Сейчас у производителей и импортеров имеется три варианта на выбор. Так, они могут:
При этом оплачивать и утилизировать требуется не все отходы, а только 15% от общего объема.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.