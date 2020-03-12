В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис

Экономический кризис, который в настоящее время наблюдается в Эстонии, является беспрецедентным.

Как отметил министр финансов Мартин Хельме, республика с этой точки зрения попала в наихудшую ситуацию за всю историю с даты обретения независимости, сообщает корпорация ERR.

"Цифры демонстрируют, что столь резкого падения не было с 2008-го года. И это скажется на реальной жизни", — пояснил он, давая комментарий по ситуации с распространением коронавируса и нефтяному кризису.

Как пояснил Хельме, в министерстве видят, что случилось в Европе за последние два месяца, и "такой плохой "видимости", как сегодня в экономике, никогда не было". Ситуация непрерывно меняется, причем неожиданно, поэтому власти не могут предсказывать, что будет даже через две недели, не говоря уже про месяцы.