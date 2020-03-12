Экономический кризис, который в настоящее время наблюдается в Эстонии, является беспрецедентным.
Как отметил министр финансов Мартин Хельме, республика с этой точки зрения попала в наихудшую ситуацию за всю историю с даты обретения независимости, сообщает корпорация ERR.
"Цифры демонстрируют, что столь резкого падения не было с 2008-го года. И это скажется на реальной жизни", — пояснил он, давая комментарий по ситуации с распространением коронавируса и нефтяному кризису.
Как пояснил Хельме, в министерстве видят, что случилось в Европе за последние два месяца, и "такой плохой "видимости", как сегодня в экономике, никогда не было". Ситуация непрерывно меняется, причем неожиданно, поэтому власти не могут предсказывать, что будет даже через две недели, не говоря уже про месяцы.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.