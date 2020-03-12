Ослабление курса рубля не сильно повлияет на цены на лекарства, а вот медтехника, вероятнее всего подорожает основательно, поскольку ее в основном импортируют из-за границы.
Таковы прогнозы российской ассоциации аптечных сетей, озвученные сегодня Евгением Нифантьевым, председателем ее координационного совета.
Напомним, 10 марта, когда после длительных праздничных выходных открылись биржи, рубль резко "спикировал" вниз из-за обвала нефтяных цен, произошедшего после прекращения существования ОПЕК+.
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на четверг
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неделю назад
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доллар - 71,4 рубля
евро — 81,02 рубля
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доллар — 66,08 рубля
евро — 73,74 рубля
По прогнозу Нифантьева, это будут
"Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро", — говорит "аптекарь".
"Лекарства пострадают в меньшей степени, поскольку примерно 40% их объема в аптеках — лекарства из списка жизненно необходимых и важных. Это значит, что цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, причем зарегистрированы в рублях. И все наценки регламентированы", — говорит Нифантьев.
А еще, по его словам, отечественные производители, вне зависимости от того, что работают с импортным сырьем, готовы сдерживать рост цен.
"А если на какие-то импортные лекарства цены и поползут вверх, то ничего страшного: фокус потребительского спроса еще больше сместится в сторону российских препаратов", — уверен председатель координационного совета РААС.
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