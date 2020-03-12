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Источник Правда.Ру

Как ослабление рубля отразится на содержимом аптечных прилавков

Экономика

Ослабление курса рубля не сильно повлияет на цены на лекарства, а вот медтехника, вероятнее всего подорожает основательно, поскольку ее в основном импортируют из-за границы.

Таковы прогнозы российской ассоциации аптечных сетей, озвученные сегодня Евгением Нифантьевым, председателем ее координационного совета.

Напомним, 10 марта, когда после длительных праздничных выходных открылись биржи, рубль резко "спикировал" вниз из-за обвала нефтяных цен, произошедшего после прекращения существования ОПЕК+.

Официальный курс Центробанка

на четверг

неделю назад

доллар - 71,4 рубля

евро — 81,02 рубля

доллар — 66,08 рубля

евро — 73,74 рубля

Что подорожает в аптеках?

По прогнозу Нифантьева, это будут

  • тонометры,
  • термометры,
  • ингаляторы
  • и прочая медтехника. так далее.

"Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро", — говорит "аптекарь".

А лекарства?

"Лекарства пострадают в меньшей степени, поскольку примерно 40% их объема в аптеках — лекарства из списка жизненно необходимых и важных. Это значит, что цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, причем зарегистрированы в рублях. И все наценки регламентированы", — говорит Нифантьев.

А еще, по его словам, отечественные производители, вне зависимости от того, что работают с импортным сырьем, готовы сдерживать рост цен.

"А если на какие-то импортные лекарства цены и поползут вверх, то ничего страшного: фокус потребительского спроса еще больше сместится в сторону российских препаратов", — уверен председатель координационного совета РААС.

Темы лекарства медтехника цены в аптеках ослабление рубля евгенией нифантьев
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