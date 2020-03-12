Объявленная 11 марта ВОЗ пандемия коронавируса, которую многие обвиняют в обвале цен на нефть, неминуемо "ударит" и по другим отраслям экономики, считают эксперты.
По словам Анастасии Алехнович, руководителя экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста им. Столыпина, для российской экономики, чтобы ей выстоять и максимально "ровно и спокойно пережить" кризис, вызванный пандемией, потребуются довольно серьезные стабилизационные и стимулирующие меры.
Алехнович предлагает повнимательнее присмотреться к тому, что уже делают в странах, экономика которых, как и российская, "завязана" на сырье.
"В большинстве из них уже приступили к разработке пакета мер, стимулирующих экономическое развитие, развитие собственных предприятий на собственных территориях:
Если наше правительство и Центробанк ограничатся только стабилизационными мерами для компенсации ущерба, который наносит этот кризис, экономике будет нанесен дополнительный сильнейший удар", — уверена эксперт.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.