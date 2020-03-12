Как экономике выстоять в кризис - экспертное мнение

Объявленная 11 марта ВОЗ пандемия коронавируса, которую многие обвиняют в обвале цен на нефть, неминуемо "ударит" и по другим отраслям экономики, считают эксперты.

По словам Анастасии Алехнович, руководителя экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста им. Столыпина, для российской экономики, чтобы ей выстоять и максимально "ровно и спокойно пережить" кризис, вызванный пандемией, потребуются довольно серьезные стабилизационные и стимулирующие меры.

Что же делать?

Алехнович предлагает повнимательнее присмотреться к тому, что уже делают в странах, экономика которых, как и российская, "завязана" на сырье.

"В большинстве из них уже приступили к разработке пакета мер, стимулирующих экономическое развитие, развитие собственных предприятий на собственных территориях:

это, чаще всего, пакет налоговых мер прямого действия, которые компенсируют выпадающие доходы ключевых отраслей экономик.

это меры денежно-кредитной политики, такие как снижение ключевой ставки для поддержания на стабильном уровне инвестиционных процессов,

это и стимулирование спроса через снижение налогов на население,

это стимулирование спроса на продукцию местных производителей.