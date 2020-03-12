12 марта торги на мировых биржах начались с 5% падения цен на нефть марок Brent и WTI.
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11 марта 21.31 мск
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12 марта 04:48 мск
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Brent
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$35,93 за баррель
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дешевеет на 5,10%, до $34,21 за баррель
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WTI
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$33,11 за баррель
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дешевеет на 5,31%, до $31,23 за баррель
В среду, 11 марта,
Эмилио Хосе Апуд, бывший министр энергетики Аргентины, считает, что цена на нефть продолжит снижаться на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса.
"В последнее время на нефтяной рынок оказываю резко негативное влияние новые геополитические и экономические факторы, такие как
Нельзя закрывать глаза на то, что из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса экономическая активность будет снижаться во всех отраслях:
Уже сейчас спрос на энергоносители снизился на 20%, а дальше — будет хуже, если ситуация не выправится. А уж если кто-то станет наращивать добычу — то есть увеличивать объемы предложения, то можно только предполагать, насколько упадут цены", — говорит Апуд.
Напомним, что в США главными виновниками происходящего считают Россию:
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