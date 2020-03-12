Нефть подешевела еще на 5%. Кто-то объективно виноват?

12 марта торги на мировых биржах начались с 5% падения цен на нефть марок Brent и WTI.

11 марта 21.31 мск 12 марта 04:48 мск Brent $35,93 за баррель дешевеет на 5,10%, до $34,21 за баррель WTI $33,11 за баррель дешевеет на 5,31%, до $31,23 за баррель

Чем вызвано понижение цены

В среду, 11 марта,

саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco (крупнейшая в мире — прим. ред) сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

национальная нефтяная компания Абу-Даби объявила о планах увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день.

Эксперты винят в обвале цен коронавирус

Эмилио Хосе Апуд, бывший министр энергетики Аргентины, считает, что цена на нефть продолжит снижаться на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса.

"В последнее время на нефтяной рынок оказываю резко негативное влияние новые геополитические и экономические факторы, такие как

эпидемия коронавируса, затронувшая экономическую активность наиболее сильных игроков в мировой торговле и промышленности и спровоцировавшая снижение спроса на энергоносители на 20%,

распад сделки ОПЕК+.

Нельзя закрывать глаза на то, что из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса экономическая активность будет снижаться во всех отраслях:

транспорте,

торговле,

производстве,

сфере услуг.

Уже сейчас спрос на энергоносители снизился на 20%, а дальше — будет хуже, если ситуация не выправится. А уж если кто-то станет наращивать добычу — то есть увеличивать объемы предложения, то можно только предполагать, насколько упадут цены", — говорит Апуд.

Напомним, что в США главными виновниками происходящего считают Россию: