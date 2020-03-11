Британия арестовала особняки Назарбаевых на 100 млн долларов

Англия наложила арест на недвижимость дочери и внука первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева по причине подозрений в "необоснованном богатстве".

Об этом передает "Русская служба Би-би-си".

Указывается, что речь идет о собственности председателя сената Казахстана Дариги Назарбаевой, ее старшего сына Нурали Алиева и его супруги Аиды. Они были арестованы еще в прошлом году, но суд разрешил обнародовать этот факт только сейчас.

Представители семьи экс-президента Казахстана должны будут объяснить, откуда были взяты средства на покупку этих объектов недвижимости. Как считают следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), они могли быть приобретены в результате преступной деятельности бывшего зятя Назарбаева — Рахата Алиева, покончившего с собой в 2015-м году.