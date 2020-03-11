Максимальную стоимость доллара и евро в пересчете на рубли рассчитали финансовые аналитики TeleTrade.
По словам их шеф-аналитика Петра Пушкарева,
Отыграть назад свои позиции и вернуться к значениям "до черного понедельника" (9 марта, когда произошел обвал цен на нефть — прим. ред) российская валюта сможет сразу, как только
Совет от Пушкарева
Не нужно сейчас в ажиотаже скупать валюту. Опыт нескольких последних случаев ослабления рубля показывает, что, "взлет" доллара и евро долгим не бывает: они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже. Поэтому еще будет возможность купить валюту подешевле и в более спокойный момент.
"Рациональнее всего не поддаваться эмоциям, продолжая искать для рублевых накоплений возможность выгодно их разместить в облигации или на вклады с гарантированной доходностью", — добавил аналитик.
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