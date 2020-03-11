Шеф - аналитик TeleTrade: спокойно! Рубль вернется на свои позиции

Максимальную стоимость доллара и евро в пересчете на рубли рассчитали финансовые аналитики TeleTrade.

По словам их шеф-аналитика Петра Пушкарева,

доллар максимально сможет вырасти до 75 рублей,

евро- до 85 рублей.

Отыграть назад свои позиции и вернуться к значениям "до черного понедельника" (9 марта, когда произошел обвал цен на нефть — прим. ред) российская валюта сможет сразу, как только

нефтяные цены вернутся к значениям 40 — 45 долларов за баррель.

Совет от Пушкарева

Не нужно сейчас в ажиотаже скупать валюту. Опыт нескольких последних случаев ослабления рубля показывает, что, "взлет" доллара и евро долгим не бывает: они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже. Поэтому еще будет возможность купить валюту подешевле и в более спокойный момент.