Мировые цены на нефть выросли более чем на 3%

Утро среды на мировых биржах началось с хороших новостей: цены на нефть начали, хоть и медленно, подниматься.
По данным торгов, на 05:10 утра (по мск) 11 марта цены на "черное золото" подросли чуть больше, чем на 3%.
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Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent
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выросла на 3,9%
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$38,66 за баррель
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Цена апрельских фьючерсов на WTI
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Выросла на 3,06%
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$35,41 за баррель
Напомним, что цены на нефть рухнули в понедельник, 9 марта, после того, как страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться по условиям нового соглашения о нефтедобыче.
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