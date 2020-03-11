Мировые цены на нефть выросли более чем на 3%

Утро среды на мировых биржах началось с хороших новостей: цены на нефть начали, хоть и медленно, подниматься.

По данным торгов, на 05:10 утра (по мск) 11 марта цены на "черное золото" подросли чуть больше, чем на 3%.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,9% $38,66 за баррель Цена апрельских фьючерсов на WTI Выросла на 3,06% $35,41 за баррель

Напомним, что цены на нефть рухнули в понедельник, 9 марта, после того, как страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться по условиям нового соглашения о нефтедобыче.

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