Ветераны Брянска получат выплаты в 75 тыс.рублей

По 75 тысяч рублей выдадут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Брянской области.

Единовременную выплату из местного бюджета приурочили к 75-летнему юбилею Победы.

С предложением о дополнительной поддержке ветеранов выступил глава Брянской области Александр Богомаз. Эта выплата будет добавлена к федеральной помощи. Поправки в региональный бюджет депутаты местного парламента будут рассматривать на ближайшей сессии.

Отмечается, что всего на цели юбилейной выплаты выделят 44 миллиона рублей.