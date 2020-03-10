Песок почти на 10 млн рублей украли бизнесмены из Калуги

В окрестностях села Малые Савки Кировского района Калужской области некие бизнесмены в течение шести лет на участке земли сельскохозяйственного назначения проводили работы по устройству котлована для пруда. Этим они нелегально заработали крупную сумму денег.

Причем лицензии на эту деятельность у них не было. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По сведениям региональной прокуратуры, в соответствии с договоренностью с владельцем земельного участка, в нарушение статьи 19 Федерального закона "О недрах", бизнесмены получили в счет платы за изымаемый песок в объеме свыше 46 тыс. кубических метров примерно 9,5 млн рублей. Этими действиями они причинили существенный урон государству.