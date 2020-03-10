Минфин принял меры по стабилизации финрынка

В Министерстве финансов России решили приостановить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) — до стабилизации ситуации на рынке.

Как говорится в сообщении Минфина, "для избежания чрезмерного давления на долговой рынок и с учетом наличия требуемых финансовых ресурсов для исполнения текущих бюджетных обязательств, осуществление аукционов по размещению ОФЗ будет приостановлено на период до того, как рыночная ситуация придет в норму".

Также следует подчеркнуть, что ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественная экономика устойчива к изменениям цен на нефть, валюты и акции.