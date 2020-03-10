Сахалинская область стала самым экономически здоровым регионом

Эксперты определили самые экономически здоровые регионы РФ.

По данным исследования, в 2019-м году самая лучшая динамика отмечалась в Сахалинской области: регион прибавил 59% в индексе динамики экономического здоровья, показатель составил 97%. Но на первой позиции располагается Москва с индексом 98%.

В топе наиболее экономически здоровых регионов также оказались Тюменский регион (83%), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (81 и 80%), Санкт-Петербург (76%), Подмосковье (74 процента) и Татария с индексом 70%. Замыкают рейтинг Магаданская (65%) и Ленинградская (64%) области.