Эксперты определили самые экономически здоровые регионы РФ.
По данным исследования, в 2019-м году самая лучшая динамика отмечалась в Сахалинской области: регион прибавил 59% в индексе динамики экономического здоровья, показатель составил 97%. Но на первой позиции располагается Москва с индексом 98%.
В топе наиболее экономически здоровых регионов также оказались Тюменский регион (83%), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (81 и 80%), Санкт-Петербург (76%), Подмосковье (74 процента) и Татария с индексом 70%. Замыкают рейтинг Магаданская (65%) и Ленинградская (64%) области.
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