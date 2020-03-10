Госдума: падения цен на бензин ожидать не приходится

Значительного падения цен на бензин ожидать не следует, увеличение стоимости топлива, возможно, замедлится.

Такое мнение накануне высказал руководитель комитета Государственной Думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Считаю, что падение нефтяных цен точно не вызовет снижения цен на топливо, увы. Но, возможно, повышение стоимости литра бензина будет не таким стремительным", — прогнозирует Нилов.

В России экономические законы функционируют иначе, чем в других государствах, пояснил он.