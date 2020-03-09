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Минфин обещал выполнить социальные обязательства перед россиянами

Экономика

Государство сможет выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании под председательством премьера Михаила Мишустина.

Он отметил, что для этого необходимо стабильное исполнение бюджета. Это также гарантирует выполнение поручений президента, реализацию нацпроектов и сохранение финансовой стабильности даже в условиях низких цен на нефть.

Министр энергетики Александр Новак также отметил, что ситуация на нефтяном мировом рынке находится в прогнозируемых рамках.

Напомним, что 9 марта эксперты назвали «черным понедельником» из-за резкого обрушения цен на нефть. Это моментально привело к падению рубля. К концу дня доллар оказался на отметке в 74 рубля, евро - 85 рублей.

минфин антон силуанов
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