В России увеличат пенсии несмотря на падение рубля

Несмотря на падение рубля в России будут проиндексированы пенсии и социальные выплаты. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

"Социальные обязательства перед россиянами будут выполнены. То, что будет закреплено в Конституции — индексация соцвыплат и пенсий, будет выполнено", — подчеркнула она.

Бибикова отметила, падение курса рубля не отразится на снижении реальных доходов граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что омичка смогла заработать пенсию в 52,5 тысячи рублей.