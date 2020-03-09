Несмотря на падение рубля в России будут проиндексированы пенсии и социальные выплаты. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
"Социальные обязательства перед россиянами будут выполнены.
То, что будет закреплено в Конституции — индексация соцвыплат и пенсий, будет выполнено", — подчеркнула она.
Бибикова отметила, падение курса рубля не отразится на снижении реальных доходов граждан.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что омичка смогла заработать пенсию в 52,5 тысячи рублей.
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