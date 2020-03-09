Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.

"РФ приняла нестандартное решение, заявив о продаже валюты. В Белоруссии пока не знают, к чему приведут падение российского рубля и цен на нефть, но будут наблюдать за развитием событий. Национальный банк Белоруссии на основании этого будет разрабатывать свою стратегию", — заявил Румас.

По словам премьер-министра, сейчас есть шансы договориться с РФ по вопросу нефти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что цены на нефть обязательно стабилизируются.