Цены на нефть возросли после резкого падения

На международных торгах цены на нефть снизили темп падения. Утром 9 марта из-за провала сделки ОПЕК+ стоимость одного барреля топлива уменьшилась на 30%.

Уже днём цены отыграли треть от утреннего падения. Если ранее фьючерс марки Brent торговался по 32,28 доллара, то после 13.00 (по мск) возрос до 36,66 доллара. Общее падение составило 19%.

Марка WTI торгуется по цене 32,97 доллара (ранее — 28,33). Общее падение — 20%.