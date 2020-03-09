Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже
Во время торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) обрушились цены на бумаги российских компаний. Снижение стоимости обусловлено уменьшением цен на нефть, сообщает РИА "Новости".
После 12.00 по московскому времени снижение глобальных депозитарных расписок (GDR) составило:
- "Роснефть" дешевеет на 22,45%, до 4,47 доллара;
- "Лукойл" — на 24,38%, до 61,16 доллара;
- "Новатэк" — на 25,41%, до 103,9 доллара;
- "Газпром" — на 18,07%, до 4,49 доллара;
- "Газпром нефть" — на 20,53%, до 13,51 доллара;
- ВТБ — на 18,45%, до 0,97 доллара;
- Сбербанк — на 26,33%, до 9,53 доллара;
- Тинькофф банк — на 9,43%, до 21,38 доллара;
- "Норникель" — на 10,57%, до 28,96 доллара;
- "Северсталь" — на 14,39%, до 10,17 доллара;
- НЛМК — на 13,52%, до 15,1 доллара;
- "Магнит" — на 19,85%, до 8,04 доллара
- "Лента" — на 9,18%, до 2,05 доллара;
- АФК "Система" — на 12,97%, до 3,75 доллара.