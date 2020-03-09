За январь этого года нижегородские обрабатывающие производства выпустили продукции на 93,1 млрд рублей. Это на 8,4% больше, чем за январь прошлого года.
Особенно отмечает рост показателей в следующих отраслях:
Индекс обрабатывающей промышленности по сравнению с январем 2019 года увеличился на 14,1%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.