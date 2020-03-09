Обрабатывающее производство в Нижегородской области увеличилось на 8,7%

За январь этого года нижегородские обрабатывающие производства выпустили продукции на 93,1 млрд рублей. Это на 8,4% больше, чем за январь прошлого года.

Особенно отмечает рост показателей в следующих отраслях:

выпуск изделий из металла и дерева;

выпуск автотранспортных средств;

производство ПК, электронных и оптических изделий;

производство резины, пластмассы;

выпуск оборудования;

производство лекарств, кокса;

производство нефтепродуктов.

Индекс обрабатывающей промышленности по сравнению с январем 2019 года увеличился на 14,1%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов.