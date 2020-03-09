Минфин сделал заявление по курсу рубля и ценам на нефть

Пресс-служба Минфина опубликовала материал, в котором говорится, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) позволит покрыть потери бюджета в случае падения цен на нефть до 25-30 долларов. При самом плохом сценарии развития ситуации средств ФНБ хватит на шесть-десять лет.

На 1 марта объём средств ФНБ составляет 10,1 триллиона рублей. Эта сумма равняется 9,2% от ВВП.

Ранее сообщалось об обрушении цен на нефть из-за неудачи по сделке ОПЕК+. Участники не смогли договориться по сокращению добычи, после чего цены упали на треть:

Brent — до 32,28 доллара за баррель;

WTI — до 28,33 доллара за баррель.

Курс рубля к доллару и евро

Новости о ценах на нефть спровоцировали падение курса рубля. На международном валютном рынке он торговался выше 73 рублей за доллар.

На данный момент курс национальной валюты составляет: