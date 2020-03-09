Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель

Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель.

К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.

"Нынешняя ситуация сильно меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Компании, которые производят дешевую нефть, будут увеличивать поставки, чтобы производители, у которых более высокие издержки, уменьшили количество добываемой нефти", — сообщают аналитики.

Последний раз такие цены на нефть Brent были в 2004 году. После падения цен на нефть снизился курс рубля.

Ранее эксперт дал прогноз по нефти на март.