Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель.
К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
"Нынешняя ситуация сильно меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Компании, которые производят дешевую нефть, будут увеличивать поставки, чтобы производители, у которых более высокие издержки, уменьшили количество добываемой нефти", — сообщают аналитики.
Последний раз такие цены на нефть Brent были в 2004 году. После падения цен на нефть снизился курс рубля.
Ранее эксперт дал прогноз по нефти на март.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.