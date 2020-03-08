Саудовская Аравия наращивает добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия запланировала увеличить добычу нефти, поскольку на последней встрече страны-участники ОПЕК не смогли договориться о мерах сдерживания цен на черное золото с апреля текущего года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9,7 миллионов баррелей нефти в день.

В апреле власти страны хотят нарастить добычу ископаемого до 12 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщил Bloomberg. По мнению экспертов издания, это повергнет нефтяные рынки в хаос. Планы Саудовской Аравии показывают, что власти страны хотят надавить на Россию и других участников ОПЕК, чтобы вернуть их за стол переговоров.