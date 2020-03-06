Азия оценила урон от коронавируса в сотни миллиардов

Общий размер потерь для экономики государств Азии из-за эпидемии коронавируса COVID-19 может достигнуть до $347 млрд. Такой прогноз сделали в Азиатском банке развития.

Как отмечается в обзоре АБР,

"диапазоном сценариев, исследованных в анализе, предполагается глобальное воздействие в диапазоне от 77 до 347 миллиардов долларов, или от 0,1% до 0,4% мирового ВВП".

Эксперты АБР предупредили, что распространение вируса COVID-19 окажет существенное влияние на развивающиеся азиатские страны. А именно: произойдет значительное падение внутреннего спроса, сокращение в туристической отрасли и деловых поездок, торговых и производственных связей. Кроме этого, как считают аналитики, возникнут перебои с поставками.