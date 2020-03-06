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В 25 регионах России выросли цены на бензин

Экономика

Потребительские цены на бензин в среднем по РФ с 24 февраля по 1 марта текущего года не изменились в процентном соотношении к прошлому отчетному периоду, что наблюдалось и четыре недели назад.

Эти данные привел Росстат.

При этом в ведомстве отметили рост цен на бензин в 25 центрах российских субъектов (помимо автономных округов, входящих в состав областей). Наибольший рост цен на топливо отмечался в Хабаровске (на 0,8%) и Биробиджане (на 0,6%).

В целом, по данным статистического ведомства, ко 2 марта средняя потребительская стоимость одного литра бензина стала больше на 2 копейки (с 25 февраля) и составила 44,52 рубля.

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