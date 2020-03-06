Рубль показал падение к доллару и евро

Рубль оказался в существенном минусе на фоне сокращения нефтяных котировок и падения индексов фондовой биржи.

Так, вчера вечером, 5 марта, в процессе торгов на Московской бирже на максимуме цена евро была 75,04 руб., а доллар смог превысить уровень в 67 рублей.

Участники рынка также проявили реакцию на возобновление подъема евро на мировом рынке и отрицательную динамику большей части действующих фондовых площадок мира. Кроме этого, рынок пребывает в ожидании решения европейского регулятора по поводу мер поддержки экономики еврозоны в текущих условиях роста риска эпидемии коронавируса.

Отметим, последний раз евро в процессе торгов достигал значения в 75 рублей 1 марта 2019 года.