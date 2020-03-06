Эксперты отнесли к группе риска около 40 банков России

В России, несмотря на падение темпов отзыва лицензий у банков, в текущем году в группе риска будут находиться 38 финансовых организаций.

Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".

Согласно их оценкам, дефолт на протяжении предстоящих 12 месяцев угрожает 9,5% действующих банков (перечень не раскрывается). По сведениям Центробанка, на 1 января в России функционировало 442 кредитные организации, в расчеты "Эксперт РА" были включены только те, которые раскрывают отчетность на сайте Банка России, — 402 банка, передает РБК.

В прошедшем году темпы отзыва лицензий упали, но расчистка в секторе не закончилась и дефолты ряда игроков были перенесены на 2020-й год, пояснил управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.