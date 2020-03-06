Из-за распространения коронавируса на рынке туристических услуг сложилась беспрецедентная ситуация, которая грозит обернуться многомиллиардными убытками и массовыми увольнениями.
Об этом сегодня заявила Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров России.
По ее словам, отраслевая статистика показывает, что:
Ломидзе говорит о еще одной проблеме: конфликте интересов туркомпаний, их партнеров и потребителей.
"Туроператоров обязали возвращать деньги по всем проданным турам в Италию, Корею и Иран, а потребителю сообщают, что он сможет прийти в турфирму и немедленно забрать свои деньги. Но это так не происходит. Ни партнеры туристических компаний (принимающие компании и отельеры), ни авиакомпании не то что не торопятся возвращать деньги, они сразу сообщают, что возвратов денежных средств не будет", — пояснила Ломидзе.
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