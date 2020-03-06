Ситуация беспрецедентная: туроператоры России в панике

Из-за распространения коронавируса на рынке туристических услуг сложилась беспрецедентная ситуация, которая грозит обернуться многомиллиардными убытками и массовыми увольнениями.

Об этом сегодня заявила Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров России.

По ее словам, отраслевая статистика показывает, что:

спрос на путевки за границу сократился на 20-25%;

желающих посетить нашу страну, если ситуация не изменится, сократится на 15%;

туроператоры по внутреннему туризму также не исключают снижения спроса на услуги;

в ближайшее время 5-7 млн человек, работающих в отрасли, могут быть уволены.

В финансовых вопросах всех столкнули лбами

Ломидзе говорит о еще одной проблеме: конфликте интересов туркомпаний, их партнеров и потребителей.

"Туроператоров обязали возвращать деньги по всем проданным турам в Италию, Корею и Иран, а потребителю сообщают, что он сможет прийти в турфирму и немедленно забрать свои деньги. Но это так не происходит. Ни партнеры туристических компаний (принимающие компании и отельеры), ни авиакомпании не то что не торопятся возвращать деньги, они сразу сообщают, что возвратов денежных средств не будет", — пояснила Ломидзе.