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Торговля Ирана сократилась на 18% из-за коронавируса

Экономика

Руководитель Иранской организации по техническому обслуживанию и транспортировке Манучер Салманзаде сделал заявление, что объемы торговли в стране упали на 18% по причине вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщило накануне местное агентство Mehr News.

Ссылаясь на торговлю на границах государства, Салманзаде пояснил, что "полуактивные" районы на границах Ирана производят торговые обмены исключительно с тремя странами. Речь идет о Турции, Пакистане и Туркменистане.

"Сейчас Исламская Республика Иран осуществляет торговлю и бизнес с названными тремя странами в одностороннем порядке, но это временные меры", — пояснил он.

Также директор выразил надежду, что торговля Ирана с этими государствами придет к норме сразу, как только будут соблюдаться все санитарные и гигиенические нормы.

иран торговля коронавирус
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