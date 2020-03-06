Министр финансов перечислил "отмирающие" профессии

В России в скором времени "не у дел" могут остаться бухгалтеры и охранники — их с успехом заменят новые технологии.

Такое предположение выказал Антон Силуанов, министр финансов РФ, во время выступления Финансовом университете при правительстве.

По его словам, уже сейчас компьютерные программы с успехом заменяют штаты бухгалтеров на многих предприятиях.

Что же касается охранников, то несмотря на то, что

"говорят, что Россия — страна, где больше всего охранников.Системы мониторинга и камеры наблюдения дают возможность вместо пяти охранников иметь одного".

Выбор профессии - дело осознанное

Министр подчеркнул, что в настоящее время динамичнее растет и развивается экономика тех стран, где "применяются новые технологические уклады", внедряются IT-технологии, потому что за их счет повышается производительность труда.

"Не стоит думать, что технологии только ставят под угрозу "вымирания" целый ряд профессий. Вместе с ними приходят новые возможности. Нужно просто один раз для себя это понять", -подчеркнул Силуанов.

Кстати, о том, какие профессии будут востребованы в ближайшее время, ранее "Правда.Ру" уже рассказывала. Прочитать об этом можно здесь.