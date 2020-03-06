Петербургский экономический форум отменен из-за коронавируса

Ежегодный международный экономический форум, который должен был состояться в Петербурге 3-6 июня отменен.

Такое решение принял оргкомитет мероприятия в связи с тем, что ВОЗ объявила ЧС мирового значения из-за вспышки коронавируса и его (вируса) распространением в странах-участницах ПМЭФ.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году экономический форум мы решили не проводить", — объявил Андрей Белоусов, председатель оргкомитета ПМЭФ-2020.

Власти Петербурга согласны с решением об отмене форума

С таким решением полностью согласны власти Санкт-Петербурга. Евгений Елин, вице-губернатор Северной столицы, выразил сожаление отменой форума, но подчеркнул, что "безопасность — в приоритете".

"Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форум для нашего города — это как премьера нового спектакля. Мы тщательно к нему готовимся, чтобы продемонстрировать наши достижения, вкладываем средства в развитие инфраструктуры. Но подвергать угрозе здоровье многочисленных гостей и участников форума мы не имеем права. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение об отмене мероприятия", — сказал Елин (цитата пресс-службы Смольного).

Напомним, что ранее по той же причине - распространение коронавируса - не состоялось еще одно крупное экономическое событие: сочинский форум "Точка роста". Правда, там речь шла не об отмене, а о "переносе" мероприятия.