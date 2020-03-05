Замминистра РФ Александр Крутиков: В Арктике жизнь самая трудная

Повышение качества жизни граждан, которые живут в Арктической зоне — основная задача государства в развитии этой территории.

Об этом в Архангельске говорил заместитель министра по делам Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"В настоящее время по множеству показателей люди в Арктической зоне живут хуже, чем в среднем по РФ: здесь выше уровень безработицы, хуже показатели по заболеваемости и по смертности. С учетом того, что Арктика много дает экономике, у людей здесь есть право жить лучше", — сказал чиновник.

Он также рассказал, что на цели социального развития Арктики планируется направить, в частности, усилия бизнеса.