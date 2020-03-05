Ажиотаж отмечается в розничных магазинах на территории Германии.
Из-за коронавируса население скупает макароны, консервы, другие продукты питания долгого срока хранения и дезинфицирующие средства.
Такая ситуация отмечается в Берлине и других городах страны. Отмечается, что дефицит названных товаров зафиксирован сразу в нескольких торговых сетях.
По сведениям DW, в ряде магазинов раскупили гречку, шпроты, пельмени, квас и многие другие виды русских продуктов.
Напомним, в Германии коронавирусом заразились, согласно официальной статистике, 196 человек. Всего в мире свыше 93 тысяч больных, скончалось более 3200.
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