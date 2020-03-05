В Германии начался ажиотаж покупателей из-за коронавируса

Ажиотаж отмечается в розничных магазинах на территории Германии.

Из-за коронавируса население скупает макароны, консервы, другие продукты питания долгого срока хранения и дезинфицирующие средства.

Такая ситуация отмечается в Берлине и других городах страны. Отмечается, что дефицит названных товаров зафиксирован сразу в нескольких торговых сетях.

По сведениям DW, в ряде магазинов раскупили гречку, шпроты, пельмени, квас и многие другие виды русских продуктов.

Напомним, в Германии коронавирусом заразились, согласно официальной статистике, 196 человек. Всего в мире свыше 93 тысяч больных, скончалось более 3200.