У Олега Тинькова в Англии отобрали паспорта

По причине разбирательств с налоговой службой Америки банкир из России Олег Тиньков на время лишился российского и кипрского паспортов, а также документов о подданстве Италии.

Соответствующее постановление было вынесено Вестминстерским магистральным судом Лондона, где сейчас идут судебные слушания.

По сведениям "РБК", предприниматель должен был сдать паспорта до 16:00 2 марта, а также его лишили права подачи заявления на получение международных проездных документов.

Помимо этого, Тиньков обязан отмечаться в лондонской полиции три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) — с 14:00 до 17:00.