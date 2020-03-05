По причине разбирательств с налоговой службой Америки банкир из России Олег Тиньков на время лишился российского и кипрского паспортов, а также документов о подданстве Италии.
Соответствующее постановление было вынесено Вестминстерским магистральным судом Лондона, где сейчас идут судебные слушания.
По сведениям "РБК", предприниматель должен был сдать паспорта до 16:00 2 марта, а также его лишили права подачи заявления на получение международных проездных документов.
Помимо этого, Тиньков обязан отмечаться в лондонской полиции три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) — с 14:00 до 17:00.
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