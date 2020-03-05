Отечественная нацвалюта за первый час торгов 5 марта на Московской бирже выросла по отношению к американскому доллару и евро.
Так, к 10:31 по Москве курс американской валюты расчетами "на завтра" уменьшился почти на 4 копейки к прошлому закрытию до 66,2225 рубля. Курс единой европейской валюты к этому периоду времени снизился примерно на 8 копеек — до 73,7225 рубля, о чем говорят данные биржи.
Как считает аналитик Елена Кожухова,
"сегодня утром российские рынки получат поддержку от скачка площадок США наверх накануне, поэтому есть большие шансы выхода в плюс".
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