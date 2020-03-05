Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Отечественная нацвалюта за первый час торгов 5 марта на Московской бирже выросла по отношению к американскому доллару и евро.

Так, к 10:31 по Москве курс американской валюты расчетами "на завтра" уменьшился почти на 4 копейки к прошлому закрытию до 66,2225 рубля. Курс единой европейской валюты к этому периоду времени снизился примерно на 8 копеек — до 73,7225 рубля, о чем говорят данные биржи.

Как считает аналитик Елена Кожухова,