Росстат обнародовал динамику пенсий в январе

Средняя сумма назначенных пенсий в России в январе текущего года увеличилась на 5,7% в годовом выражении и составила чуть более 14 900 рублей.

Эти данные приведены в обнародованном 4 марта докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

Реальный размер назначенных пенсий в России (с учетом показателя инфляции) в прошедшем месяце, в соответствии с данными доклада, вырос на 3,2% в сравнении с 2019-м годом.

Напомним, в прошлом году, согласно оценкам Росстата, средняя сумма назначенных пенсий выросла на 6% и составила 14 163 рубля. Рост реальных размеров пенсий составил 1,5%.